中華開發金控11日公布去年12月獲利，開發金控發言人張立荃副總表示，12月份資本市場在法人買超下帶動上漲趨勢，加上成交量能亦同步擴大，有效挹注證券及商銀等業務之獲利動能，12月份自結稅後獲利11.39億元，累計全年稅後獲利125.48億元，每股盈餘0. 86元。

子公司凱基銀行12月份稅後獲利4.98億元，累計全年稅後獲利42.24億元，獲利動能主要來自利息及手續費收入等核心收益及金融資產投資獲利。凱基證券12月份稅後獲利11.65億元，累計全年稅後獲利達87.08億元，各項業務包含經紀、債券、承銷等業務皆有穩健表現，另有海外轉投資獲利貢獻。中華開發資本12月份稅後虧損1.41億元，主要受到部分投資部位評價變動影響，累計全年稅後虧損為11.46億元。中國人壽12月份虧損6.4億元，累計全年獲利155.48億元。

開發金控為持續進行轉投資中國人壽之計畫，以每股23.6元公開收購方式轉投資中國人壽普通股10億股（約占其已發行股份21.13％），已獲金融監督管理委員會核准，公開收購期間自1月8日起至2月2日止。本次公開收購若能成功達成預定收購數量，中國人壽將成為開發金控持股過半之子公司，對開發金控之獲利能力、資本使用效率與股東權益報酬率具正面效益。未來開發金控持續進行壽險、商銀、證券及創投/私募股權四大獲利平台之全方位合作，強化集團經營綜效，加速推動數位化，成為員工的最佳選擇，進一步建立開發金控在企業永續責任（ESG）的領先地位。

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