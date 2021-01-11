1月11日是日本「成人之日」，各地原應在當天舉行「成人式」，今年成為20歲的民眾都會盛裝齊聚慶祝，對日本人來說是一生當中重要的一天，今年卻因疫情與「緊急事態宣言」禁令發布而紛紛取消。

著名的飲料品牌KIRINZ對109名預定參加2021年成人式女大學生實施問卷調査，選出「最喜歡的同年代名人」，第一名是與菅野美穂在最新日劇《我家女兒交不到男朋友!!》演母女的濱邊美波（2000年8月29日生）。

第二名為競泳選手池江璃花子，第三名為演員岡田結實TOP 10還有第四「乃木坂46」與田祐希、第五為童星出身的演員濱田龍臣（2000年8月27日）、以及同樣排名第五，去年底在《紅白歌合戰》演出、獲大學生壓倒性支持的YOASOBI。

第一名濱邊美波人氣直升中，她去年《我們有點不對勁》演出「復仇婚」震撼劇情，演技獲肯定，在新世代日本女星中相當受關注。京都著名的和服公司找她任今年代言人，她穿著正裝和服模樣極為可愛。

濱邊美波穿著正裝和服模樣極為可愛。（京都きもの友禅株式会社提供）

濱邊美波人生第一次到國外旅行就到台灣。（來源：https://img-mdpr.freetls.fastly.net/article/g2nN/nm/g2nNJVhvbIL17poyybfWCD7y1VrXID8UUYwP_dwt_RU.jpg）成人就是能「思考後再行動」

她和菅野美穂演母女的《我家女兒交不到男朋友!!》1月13日起在當地播出，KKTV也將在14日起跟播，濱邊美波將使出沉迷於二次元世界、忙到沒空談戀愛的宅女。

她也在1月20日全台上映的新片《約定的夢幻島》與北川景子、渡邊直美合演恐怖孤兒院的驚悚故事。「成人之日」前日，她與該片演員城桧吏、板垣李光人在舉行線上電影活動，今年成為20歳的她對表示對「大人」的想法：「最近跟經紀人談了未來工作的事，讓我覺得自己成了真正的大人；她認為「能不能成為可以獨立的大人，完全看自己。」她覺得「與其說『成人＝大人』，我認為所謂成人要真正能「自己思考後再行動」。

她在電影《我想吃掉你的胰臟》嶄露頭角，2011年參加長澤雅美等女星出身的「東寶灰姑娘」試鏡會拿下新世代獎進入演藝圈。當時為紀念自己17歲生日發行個人寫真集，全在台灣拍攝，也是她人生第一次到國外旅行，寫真大賣還再版。

(中時 )