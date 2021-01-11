今1架共機進我西南防空識別區 遭廣播驅離 19:242021/01/11 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8技術偵察機。空軍提供。 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 陪同勞檢權只限企業工會 產職業工會大喊勞權倒退 參審員首次公開審理 前檢察官王全中懲戒案 (中時 ) #共機 #空軍 #西南空域 #發布 #動態 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資產活化當道 南紡要蓋科技園區 04:102021/01/11 財經要聞 人口破12萬 林口新建東湖國小 明年開招280名新生 15:482021/01/11 寶島 助中高齡者就業 機械工程師成功回歸職場 17:532021/01/11 寶島 經典越野硬漢數位重生 Land Rover大改款Defender 267萬元起上市 20:312021/01/11 汽車情報-汽車新聞 台東街頭見戰機引民眾驚呼 原是要送往台東志航基地 10:182021/01/11 軍事 承誼新廠區 加速機台實測、維修 04:102021/01/11 產業特刊 蘇澳漁船1台籍船長9印尼漁工失聯 海巡署緊急馳援 13:162021/01/11 社會 陰陽母子緣1／路上「看一眼」遭批揶刀亂砍 孝子慘死託夢「好想見媽媽」 07:152021/01/11 社會 HTC真無線藍牙耳機 再推櫻花粉新色 17:302021/01/11 科技 全聯福袋超有梗！頭獎保時捷或特斯拉 消費者自己決定 17:002021/01/11 財經 蓬佩奧若敢訪台 胡錫進籲北京硬起來：屆時解放軍機將飛臨台灣 10:462021/01/11 政治 政治熱門新聞 又搞奧步？罷免王浩宇團隊轟：此舉已經嚴重違反選罷法 - 政治 蔡政府外交若急轉彎 游盈隆大膽推測：只有一種可能 - 政治 川普末日瘋狂 拜登上台後全翻牌？最新民調曝國人心聲 - 政治 民進黨若擁10萬網軍 宅神爆綠營最害怕一件事 - 政治 美駐聯大使訪台 前AIT處長爆川普最後計畫 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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