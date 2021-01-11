運8技術偵察機。空軍提供。
運8技術偵察機。空軍提供。

空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

陪同勞檢權只限企業工會 產職業工會大喊勞權倒退
參審員首次公開審理 前檢察官王全中懲戒案

(中時 )

#共機 #空軍 #西南空域 #發布 #動態