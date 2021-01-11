2001年間台南市發生殺人棄屍案，警方前往公墓尋找屍塊。（中時資料照）

2001年間台南市發生殺人棄屍案件，警方在棄屍現場找到兇刀。（中時資料照）

2001年5月，聯華電子一位蘇姓女子睡夢中突然驚醒，睜眼發現閨蜜的男友在房內翻動她的手提包，便立刻跳起來想對外呼救，歹徒擔心事跡敗露，一時之間用力過猛，一把掐死了蘇女，狠心將屍體肢解12塊，棄屍公墓。

據檢警調查，台南市一名男子陳嘉興因手頭緊，先是在2001年3月間竊取黃姓女友的信用卡、身分證與財物，怎麼也沒料到，這點錢財仍無法止住他心底的慾望。

同年5月8日，陳男深夜自黃姓女友租屋處陽台爬出，爬往隔壁蘇姓女子的陽台，自陽台破門而入行竊，當時蘇姓女子深眠，陳男鎖定她的手提包，開始狂搜刮財物，蘇女因聲響驚醒，當場放聲大叫，這一叫則將自己逼入險境。

陳男害怕事跡敗露，便伸手摀住蘇女的嘴巴，想阻止她呼叫，拉扯之間用力過猛，蘇女便沒了呼吸心跳，陳男為了確認蘇女斃命，還拿著水果刀朝其猛刺四刀，隨後劫走3200元，拿鑰匙反鎖後，假裝一切都沒發生過，於隔日凌晨返回女友房間。

陳男犯下兇案後，為了掩蓋犯行，向黃姓女友聲稱他要返回新竹，要求黃女載他前往火車站，同時向女友說，蘇女已先行出門，避免事跡敗露。陳男抵達獲車站後，再次租車返回命案地，用菜刀將蘇女屍身支解12大塊，分裝成3袋，棄置公墓。

案經黃姓女友發現報警，警方介入處理，法院審理期間，陳男數度聲稱是被蘇女誤認竊賊，才失手勒斃對方，對此法官不信，一二審均判死刑，不服上訴仍維持原判定讞，並於2002年12月9日晚間於台南監獄執行槍決伏法。

(中時新聞網)