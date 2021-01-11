台灣文學資料館風波延燒多日，名譽館長張良澤（前排左四）11日在台南吳園說明事件始末，包括鍾肇政之子鍾延威（前排右三）、前國立台灣文學館長鄭邦鎮（前排右五）等人都出席聲援。（李宜杰攝）

日據時期著名文人陳逸松，在所口述的回憶錄中指出，其多年心血藏書，遭旅日台獨人士郭榮桔綁架侵占，痛斥「難道只因我不是台獨？」而這些藏書，後來輾轉由真理大學麻豆校區台灣文學系創系主任張良澤保存至今。陳逸松四女陳雪梨11日在張良澤主持的記者會上，呼籲各界重視台灣文學，好好保存父親的藏書；張良澤則稱，書籍大多已編碼，未來將交由真理大學保管。

陳逸松為日據時期重要的文人、律師，為當時宜蘭地區大地主，過去曾和國民黨關係密切，並於1964年時競選台北市長，晚年則於大陸、美國定居。陳逸松一生豐富精彩，後來由出版社發行《陳逸松回憶錄：放膽兩岸波濤路》一書，描述陳投入台灣民族運動和本土藝文運動，文字頗具知識分子的昂然與傲骨。

其回憶錄中，也披露一段不為人知的故事。陳逸松寫道，在大陸生活期間，自己愛書如癡，一有空就買書，收藏了將近數萬冊的珍貴藏書，有重要台灣史料、日本及德國文學巨著、社會科學名書等，並透露自己曾請人估算，當時的總價超過數千萬日圓。

然而，後因手頭略緊，陳逸松有意賣給住在東京的「台獨聯盟」支持者郭榮桔，並委託支持台獨的日本人宗像隆幸居中協調。孰料，正當萬事妥當之際，陳逸松的藏書竟遭郭榮桔運送去日本，且一毛錢都沒付，郭榮桔揚言，由於陳背叛了台獨，有權沒收這些書，讓陳在回憶錄中氣憤指出，「我既非台獨分子，何來背叛？豈有此理！」

陳逸松在回憶錄中遺憾寫下，不曉得這批龐大的藏書，後來流落何處？但經其四女陳雪梨多年來奔走尋書後，發現這些書在郭榮桔死後，由張良澤保管在真理大學麻豆校區台灣文學資料館。陳雪梨指出，父親的藏書反映共同的歷史記憶，這些年感謝張良澤悉心保存，並強調自己不會討書，只盼中央、真理大學正視台灣文學，別讓珍貴史料四散各處。

張良澤則稱，陳逸松是日據時期的大律師，長期重視台灣文學，甚至贊助出版日據時期最有名的雜誌《台灣文學》，令人景仰。張也稱，不過目前這些書都已編碼，未來恐須由陳女向真理大學協商爭取保留。陳雪梨則稱，「只盼政府拿出一個辦法，讓父親的藏書能夠永續保存。」

(中時 )