寒流下探7度冷到ㄎㄧㄤ 戴立綱禦寒穿搭仿劉文正。（中時新聞網）

氣象達人彭啟明預估，這波寒流最凍時刻為周二晚到周三清晨。（圖擷自天氣風險公司）

今(11日)寒流大舉南下，各地氣溫逐漸下降，且會愈晚愈冷。氣象局表示，明(12)日至13日清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有19縣市發布低溫特報，最低溫將下探6度，並有多個地區氣溫持續10度左右或以下。

氣象局所發布的低溫地區，今晚擴增為19縣市，其中橙色燈號包括金門縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣持續探10度或以下低溫。另外，亮黃色燈號地區有新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市，將下探10度以下，連江縣可能出現6度以下。

明(12)日至13日清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有19縣市發布低溫特報。（圖擷自氣象局）

氣象達人彭啟明預估，這波寒流的影響時間、冷的程度、水氣，都不比上周四至上周六的寒流強，但他提醒，此波寒流從今天晚間開始，隨著乾冷空氣移入，水氣會慢慢減少，現在有下雨的地方也會慢慢停下來。周二白天各地雖然寒冷，但連台北、宜蘭都有機會見到陽光！

彭啟明分析，這次寒流各地最冷時間都在「周二晚間至周三清晨」，除了冷空氣本身之外，輻射冷卻也明顯讓氣溫下降。北部、宜蘭氣溫約7~8度；中部：7~8度；南部：10~11度；花蓮、台東：11~12度；金門：5~6度；馬祖：4~5度。

彭啟明提醒，雨停後明天境外污染會乾冷空氣南下，北部、西半部空氣品質會轉差，在戶外記得也要戴上口罩！而下一波冷空氣，預計在週六南下，目前預報北部的低溫大約在12度，不至於到寒流等級。

(中時新聞網)