澎湖白沙鄉80歲張姓老翁今（11）日下午獨自出海前往白沙鄉赤崁村聖帝廟後方海域收取漁網卻遲遲未歸，消防人員獲報於傍晚在沙灘尋獲，人已呈現OHCA狀態無心跳。

澎湖縣消防局於今天下午5時42分接獲民眾報案，指稱鄰居80歲張姓老翁於下午2時許，前往白沙鄉赤崁村聖帝廟後方海域收取漁網，直至傍晚仍未歸。

消防局獲報，立即派遣第二大隊及白沙分隊等消防、救護車輛及救生艇共4車1艇9人前往搜救，副大隊長蔡順孝現場指揮，同時通報海巡署十三巡防區及漁業電台協尋。

消防人員會同岸巡人員分頭執行岸際搜尋，隨即於事發附近海域尋獲張姓老翁駕駛的保力龍小船漁具，但未見其蹤影。

隨後於傍晚6時24分許，岸巡人員在白沙鄉赤崁村北海遊客中心後方海域沙灘上發現張姓老翁，救護人員評估張姓老翁已無心跳呈現OHCA狀態，立即施予CPR心肺復甦術及AED急救處置，並以長背板固定移至擔架上救護車一路持續急救，緊急送往三軍總醫院澎湖分院救治。

(中時 )