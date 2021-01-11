2020年台灣百貨業在疫情罩頂下仍在下半年衝出亮眼佳績，包括新光三越、遠百、SOGO、微風等均以成長收盤；2021年新光三越趁勢在開春首檔卡利HIGH促銷，除了打出skm pay回饋最高7％，且加碼回饋240萬會員，以最低門檻1點即可參加天天抽賓士GLA休旅車活動，期帶動全檔業績拚出10％高成長。

新光三越2020全年業績繼續衝破前年807億元，儘管微幅成長，但對整體大市場受到疫情衝擊仍屬不易，尤其自7月發放三倍券起，包括第三季成長14％，第四季持續兩位數成長，而帶動全年業績翻紅，尤其是無法出國的國際精品、化妝品等業績均呈正成長，而防疫相關商品包括大小家電與運動健身用品等均屬業績長紅業態。

根據新光三越數位部門統計，光是綁定skm pay的會員消費全年成長高達90％，而因精品、家電等高客單帶動，客單價亦成長高達一倍，目前新光三越會員總數達240萬人次，而其APP線上會員則超過半數達140萬人次，在數位化零售帶動線上訂貨線下取貨的趨勢相當明顯，且因線上訂貨24小時營運，也使得整體業績不受疫情影響，反而逆勢增長，目前年度集點數使用期限至本月底，也因此特別在卡利HIGH活動檔期加碼於1月26日至31日六天「天天抽賓士GLA」，只要扣1點就可抽1次。

此外聯手銀行回饋禮券4-6％，亦擴大至11家銀行，skm pay綁定此11大指定銀行信用卡消費任一單筆達3,000元再加碼1％、最高7％回饋。此外APP亦新增「點數專區」讓會員集點更有感，進入點數專區即可扣會員點數或加價購進行兌換，超過300項超值好品選購。

(工商 )