氣象局「報氣候」粉專指出，今年1月上旬的確夠冷，不少縣市的低溫都創下新低，相比往年還要冷的多。（摘自報氣候粉專）

寒流下探7度冷到ㄎㄧㄤ 戴立綱禦寒穿搭仿劉文正。（中時新聞網）

自去年底開始到現在，在短短一個月之內，台灣就經歷了三波寒流，這股嚴寒不只替全台帶來低溫，氣象局更指出，今年1月上旬的平均氣溫，的確冷得很誇張，不少地區低溫都創下10年以上新低。其中，比今年澎湖更冷的年份，已經要追溯到66年前了。

氣象局「報氣候」粉專指出，在統計各氣象站1月上旬（1-10日）的平均氣溫後，發現今年1月上旬的確夠冷。不少縣市的低溫都創下新低，相比往年還要冷的多。如基隆、台北、淡水等測站，比今年更冷的年份，已經要追溯到2011年；台中、台南等測站，更冷的年份則是在35年前的1986年。

不過35年真的也不算什麼，粉專指出，比今年澎湖更冷的年份，已是66年前的1955年，直呼「那是阿公的年代了啊！」而氣象局長鄭明典也特別轉發這張圖表示，「南部才真的是『很久沒那麼冷了』～」。

氣象局提醒，今天（11日）起第三波寒流南下，愈晚會愈冷，傍晚過後北台灣又會降至10度以下，且低溫範圍逐步擴大，今夜到明（12日）清晨是最濕冷的時段。周二白天後，天氣再由濕轉乾冷，這波寒流低溫將持續到周三（13日）白天後才會開始回暖。

(中時新聞網)