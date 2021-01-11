太湖環湖道路的3D漂浮斑馬線，讓人有飄浮在空中的錯覺。（李金生攝）

1967年由金門駐軍開鑿，面積廣達36公頃的太湖，是當地著名的風景區之一。金湖鎮公所繼湖畔3D漂浮斑馬線吸引遊客慕名來訪後，再邀請創作畫家陳詩薏彩繪太湖船，精彩的立體錯覺讓人驚豔，成為背包客和觀光團爭相打卡的熱點。

金湖鎮長陳文顧表示，原名「黃龍水庫」的太湖是金門最大的人工淡水湖，供應大金湖地區的民生用水外，湖光山色旖旎景致更讓人流連忘返，這項「太湖船」的3D新作品，將透過網路平台公開徵求命名，歡迎鄉親和遊客一起發揮創意，最後中選者將獲贈精美禮品。

太湖環湖道路去年出現一段3D漂浮斑馬線，畫家陳詩薏利用彩繪技術造成視覺落差，讓人有飄浮在空中的錯覺，充滿虛幻的不真實感，吸引遊客絡繹來到。

在金湖鎮公所的邀請下，陳詩薏再彩繪第2件3D作品太湖船，創作元素以繫繩小木船為主體外，還有金門國際級瀕絕保育類動物水獺和錦鯉、浮萍水生植物，整體表現一種恬淡悠閒，讓遊太湖又多了一項有趣的玩賞和選擇。

金湖鎮公所表示， 公開徵求命名活動將盡快定案，請鄉親和遊客一起關注金湖鎮公所官網最新資訊。

畫家陳詩薏的新作「太湖船」讓遊太湖又多了一項有趣的玩賞和選擇。（李金生攝）

3D漂浮斑馬線充滿虛幻的不真實感，吸引遊客絡繹來到。（李金生攝）

「太湖船」彩繪新作才剛完工，就成為遊客打卡的熱點。（李金生攝）

金湖鎮長陳文顧表示，太湖船的3D新作品將透過網路平台公開徵求命名，歡迎鄉親和遊客一起發揮創意。（李金生攝）

(中時 )