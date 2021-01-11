櫃買中心11日表示，金穎生物科技公司（1796）上櫃有價證券自1月12日起暫停交易，生展生物科技公司（8279）上櫃有價證券也自1月12日起暫停交易。
金穎生物科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自1月12日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
生展生物科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自110年1月12日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
(工商 )
櫃買中心11日表示，金穎生物科技公司（1796）上櫃有價證券自1月12日起暫停交易，生展生物科技公司（8279）上櫃有價證券也自1月12日起暫停交易。
金穎生物科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自1月12日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
生展生物科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自110年1月12日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
(工商 )
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