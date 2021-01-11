美國國務院10日將葉門胡塞武裝組織列為恐怖分子，據悉未來數日還會將古巴列入支援恐怖組織國家名單，外界認為，這是川普政府趕在下台前再攪局，讓即將上任的拜登政府面臨外交困局。

任期只剩10天的美國國務卿蓬佩奧10日發表聲明，決定將葉門胡塞武裝列為「外國恐怖組織」，三名胡塞武裝領袖列為「全球恐怖分子」，自19日起生效，也就是川普政府執政最後一日。

一旦被列為恐怖組織，代表葉門無法獲得來自美國銀行及其他機構的融資及物資支援，外界擔心將破壞當地正在進行的和談，惡化葉門人道危機。

另外，根據美國政府官員的消息，未來數日蓬佩奧可能會重新將古巴列入支援恐怖主義國家名單，並譴責伊朗支援及庇護極端組織「基地」，藉此制裁更多伊朗企業。影響所及，將令拜登政府更難修復與伊朗關係，也難重新加入《伊朗核協議》。

蓬佩奧9日才宣布解除所有涉及美台關係的自設限制。分析認為，蓬佩奧在任期即將結束前在外交上動作頻頻，有意將這些決定作為自己及川普政府的政績，同時也要讓即將上任的拜登政府陷入更複雜的外交局面。

(中時 )