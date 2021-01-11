新疆女神迪麗熱巴擁有高顏值和不做作的個性走紅演藝圈，她日前與TFBOYS成員王源合體擔任2021北京台春晚代言人，綁著雙馬尾展現青春洋溢的氣息；兩人還體驗當新聞主播播報，引發話題。

迪麗熱巴11日出席北京台春晚發布會，與同為代言人的王源共同現身，只見迪麗熱巴紮起雙馬尾，穿著純白絨毛短版罩衫和直筒牛仔褲，搭配白襪與黑色流蘇牛津鞋，整體造型流露學生味；而王源身穿白色內搭和紅黑白相間的休閒夾克，下身搭配緊身黑色牛仔褲，腳上穿著銀色厚底鞋，有網友眼尖發現官方身高170cm的王源，居然與穿平底鞋、168cm迪麗熱巴一樣高，掀起外界猜測男方的真實身高，不過才20歲的王源仍有機會長高。

迪麗熱巴（左）、王源（中）身高差不多。（圖／微博）

兩人跟著主持人進入攝影棚，首次當一次新聞主播，王源先被CUE播天氣預報，只見他馬上挺起背，字正腔圓地講稿，不久後換迪麗熱巴接下去，她收起甜美笑容，正襟危坐地報導：「下面請看詳細內容，如果說這個冬天是北京最冷的冬天，春晚是最熱的春晚。2021北京春晚大牌雲集，因為有熱巴一定很熱吧。」不忘來個雙關字，逗得主持人和王源哈哈大笑，主持人稱讚迪麗熱巴台風很穩，咬字也很清晰，迪麗熱巴則謙虛地表示：「我不應該戴鍊子，越緊張越緊，像緊箍咒一樣」。

迪麗熱巴和王源首次當主播，表現相當可圈可點。（圖／微博）

許多網友看到迪麗熱巴的首次播報，忍不住直呼：「主播熱巴已經上線」、「救命太可愛了」、「迪麗熱巴台詞絕了」、「常規操作樣樣都拿得出手」。

(中時新聞網)