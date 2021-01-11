今(11)日為2020總統大選一周年，那些年選戰中的激情如今也塵埃落地，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」就貼文關懷各位韓粉，「這一年過得還好嗎？」敗選的那天看到大家彼此互相打氣，為彼此加油，現在回憶起來仍讓人感動到流淚；一年過去了，「552萬人還在等一個人」。

該粉專表示，還記得，小英總統說選後要擁抱韓國瑜的支持者，結果卻動用了罷韓國家隊趕盡殺絕，竟連中天都不放過！還記得蔡曾說孩子六歲之前國家陪你一起養，過了一年了，養在哪裡？她說要把社會安全網補起來，結果補到哪裡去了？說要維護全民的健康，最後民進黨卻進口萊豬給大家吃？

該粉專表示，慶幸自己去年不是817的一員，面對今日的台灣，雖難受，但請各位不要忘了還有552萬人與自己站在一起，不要忘了我們還有足夠的努力空間，未來一起努力加油，不要忘記彼此去年這天的約定，不要忘記大家都在「等一個人」。

這篇文章喚起許多韓粉的記憶，紛紛留言回應「我們永不離開，等著一個人」、「等韓市長整裝待發，我們永遠追隨左右」、「一年了，817們還是不悔你們當初的選擇嗎？1450們把台灣帶至什麼樣的未來？」「我們一直沒離開」、「韜光養晦 以待來日」、「只要韓市長沒放棄，我也不會放棄」、「一次的失敗不算什麼，從哪裡跌倒就從哪裡爬起」。

(中時新聞網)