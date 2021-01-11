美股去年漲翻天，不過，亞股表現毫不遜色。MSCI亞太指數全年累計上漲17％，勝過S&P 500指數16％的漲幅。投信法人認為，亞洲各國防疫得當下，經濟將率先回復常態，股市今年將延續牛市格局，又以科技類股將一馬當先。

亞股去年惦惦吃三碗公，MSCI亞太指數全年漲幅17％，不僅超越MSCI世界指數的14％，更優於美股S&P 500指數的16％。其中，MSCI亞太資訊科技類股漲幅更高達48％，居亞洲各產業之冠，也擊敗那斯達克指數的44％。

根據調查，分析師仍看好亞股今年表現將勝過美股，預估MSCI亞太指數漲幅上看9％，高於S&P 500指數的8％。同時，點名資訊科技、綠能、非核心消費類股，以及價值型股票、高股息的公司，爆發潛力大。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，亞洲各國政府的防疫態度與措施，普遍較歐美國家來得積極，因此經濟活動已在去年下半年逐步重啟，未來經濟也將率先回復常態；加上寬鬆資金環境、弱勢美元格局誘導下，熱錢將大量湧向亞洲股市。

黃筱雲認為，亞洲科技產業受惠於全球宅經濟興起、中美衝突效應、企業加快數位化轉型三大因素，今年表現肯定不會太過寂寞，包括電子商務、遠距服務、雲端運算、電動車、遊戲電玩、半導體等產業，都有機會延續去年的熱度。

在投資布局上，黃筱雲建議，對於亞股有興趣的投資人，不妨將亞洲科技基金列為核心配置的資產，再搭配個別國家基金，掌握今年經濟復甦的成長題材，並降低單一市場的波動風險。

(工商 )