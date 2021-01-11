研華（2395）11日公布去年12月營收達50.24億元，年增17.85％，創單月歷史次高紀錄，累計2020年營收511.04億元，衰退5.62％，若以美元表達，整體公司營收計17.3億美元，相較於2019年的17.5億美元，減少1.1％。

研華表示，以區域來看，美國與中國市場成長幅度最高，另外，歐洲、韓國與台灣也均有雙位數年增，帶動12月營收逆勢繳出歷史單月次高紀錄。

以事業群而言，工業物聯網事業群（IIoT）與智能服務事業群（SIoT）表現最為突出。而嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）與應用電腦事業群（ACG），12月單月營收也是正成長。僅物聯雲事業群（CIoT）仍為年對年衰退。

總計2020年營運表現，在地區方面，中國大陸、台灣與韓國市場呈現年對年成長，而除了日本之外，其他市場12月皆有不錯表現，促使全年營收衰退幅度縮小。

整體來看，應用電腦事業群（ACG）與工業物聯網事業群（IIoT）表現較為穩健，而嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）與智能服務事業群（SIoT）為個位數營收下滑；惟物聯雲事業群（CIoT）仍有雙位數年對年營收衰退。

(工商 )