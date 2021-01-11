這波寒流造成許多人意外猝死，台北市萬華也出現男子睡覺後，隔天就叫不醒，位於西昌街一間商旅，今（11）日中午，一名女子報案，表示一起入住的謝姓男子，自昨晚睡著後就叫不醒，直至報案前才發現謝男沒有呼吸，救護人員到場後確定男子死亡，原本以為這對男女是情侶，但他們其實只是街友，天冷一同到商旅取暖。

根據了解，34歲的死者謝男與26歲李女，均住在萬華艋舺公園，這次因為超強寒流來襲，兩人一起入住商旅，謝男與李女大約在3天前，住進西昌街這家商旅，警方表示，謝男最近似乎有感冒症狀，也有到診所檢查。

不料，昨晚進到商旅後兩人便入睡，早上李女起床，見謝男仍沒有動靜，李女以為是太累賴床所以沒有叫醒對方，直到中午11點半，接近退房時間，才驚覺謝男沒有呼吸，趕快通知飯店人員幫忙報案。

警方獲報抵達商旅，經調查現場並沒有打鬥跡象，而謝男也沒有外傷，但李女疑似受到驚嚇，且謝男與李女疑似有輕微精神障礙，一時無法清楚說明入住後情形，警方將進一步調閱監視器畫面，並報請檢察官相驗，釐清謝男死因。

(中時新聞網)