美國、英國、澳洲及加拿大外交部部長10日發表聯合聲明，嚴重關切香港政府以《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」大規模拘捕55名政客及社運人士，批評中方違反《中英聯合聲明》及損害「一國兩制」原則，剝奪香港人的權利和自由。大陸外交部及大陸駐英國大使館11日先後回應，批評有關國家混淆是非、顛倒黑白，為香港違法犯罪分子撐腰打氣，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方表示強烈譴責和堅決反對。

大陸外交部發言人趙立堅11日表示，大陸政府是依據憲法和基本法治理香港，而非《中英聯合聲明》，任何國家均無權借《中英聯合聲明》干預香港事務，《港區國安法》規管的是嚴重危害國家安全的犯罪行為，彌補香港特區維護國家安全的法律漏洞，使社會重回安定，法治得到伸張，香港居民各項合法權利和自由能在更加安全的環境中得到更好保障。

趙立堅強調，大陸是法治國家，香港是法治社會，有法必依，違法必究，是法治的基本要求。香港特區有關部門依法打擊違法犯罪行為，維護法制公平和正義，捍衞國家主權安全，天經地義，無可質疑，不容抹黑。司法個案和特區選舉在內的香港事務，純屬大陸內政，任何外國政府組織和個人都無權干預，有關國家應該正視香港已經回歸大陸的現實，恪守國際法和國際關係基本準則，摒棄雙重標準，切實尊重大陸主權、尊重香港法制。

另大陸國務院港澳辦發言人指出，港大法律系前副教授戴耀廷等人，組織策劃實施或參與實施所謂「35+」、「初選」、「攬炒十步曲」，旨在取得立法會過半數議席，以達到癱瘓香港政府，脅迫中央政府的政治目的，行為完全是違法，美國等國家少數政客通過各種方式提供支持協助，證明戴耀廷之流就是外國和境外勢力在香港的政治代理人，與外部勢力裏應外合進行「顏色革命」，香港警方對他們採取拘捕行動完全必要、合法合理。

(中時 )