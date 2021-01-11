新冠肺炎疫情爆發周年，疫後市場圍繞兩大主軸：經濟萎縮與央行史無前例的寬鬆政策。儘管至今實體經濟尚未完全復原，不過在主要央行挹注流動性下，資產市場已快速反彈。鋒裕匯理資產管理表示，各類債券收益率於疫情後明顯下滑，唯有高收益債能維持相對較高的收益水準，而納入ESG策略可望讓債券分析更全面宏觀、表現更升級。

看準市場趨勢，鋒裕匯理投信推出新產品「鋒裕匯理美國高收益債券基金」，已於2020年12月31日獲准募集，為台灣首檔納入ESG投資流程的美高收基金，提供新台幣、美元與人民幣計價幣別，委由中國信託銀行擔任保管銀行。顧問團隊為Amundi Asset Management US Inc.，其1928年於美國波士頓成立，擁有92年的投資歷史，市場經驗豐富。

根據統計，在美國高收益債納入ESG決策，有助於表現，美國ESG高收益債指數近一年上漲7.65％，而傳統美國高收益債指數上漲6.65％ 。

投資美國高收益債納入ESG策略能有更好表現，主要原因之一在於傳統信用分析強調企業財務及現金流動性，視野相對侷限財務表現時，容易將分析侷限在同時/落後指標。

而ESG策略關注E環境（Environment）、S社會（Social）、G公司治理（Governance）項目，評估更重視企業永續經營能力，具領先指標的特質，當策略納入ESG策略在高收益債投資時，可望讓債券分析更全面宏觀、表現更升級。

鋒裕匯理資產管理擁有強大的ESG團隊，成立於2000年，開發出獨家的ESG分析工具。26位ESG專家蒐集、分析ESG數據，建立出ESG評級計算模型，參數來自多間知名的數據供應商，運用專利ESG框架可望增強為Amundi Asset Management US Inc.等投資團隊在信用分析的專長。

展望後市，鋒裕匯理資產管理表示，美國高收益市值目前全球最大，遠超另外兩大高收債市場（新興市場與歐洲）的市值總和，是投資人不可忽視的資產類別。

加上美國總統拜登將就職，未來政策紅利仍值得期待，包含給予企業使用再生能源的稅務優惠、推動電動車產業與普及電動車充電站等，有利於持續加溫市場對於ESG的關注度與相關表現。

(工商 )