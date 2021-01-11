美國司法部表示，一名曾經參與國會山莊暴動的空軍退伍軍人勞瑞‧倫德爾‧布羅克（Larry Rendall Brock Jr.），周日在德州被捕。他被控故意未經許可進入有限制的建築物。

軍事網(military.com)報導，布羅克2014年就以備役中校的身分離開美國空軍，他是參與闖入國會山莊的其中一人，當時穿著防彈背心、凱夫勒防彈頭盔，他的外套還有軍事臂章，司法單位從監控帶中查到他的身分，司法部指控他一項「暴力闖入和其他不法行為」。

司法部說：「布羅克案現在正由美國哥倫比亞特區檢察官辦公室，和司法部國家安全反恐部門提起訴訟，然後得到美國德州北區檢察官辦公室的協助。」

前飛行員承認他參加了這次暴亂，據報導，他在地板上撿到安保員的手銬，然後後悔了。據監看畫面，他曾闖入眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的辦公室。

據《紐約客》雜誌(The New Yorker)的記者羅南·法羅（Ronan Farrow）的報導，布羅克直到2007年，一直是A-10「疣豬」(warthog)攻擊機的飛行員，而他最後的軍職是招生聯絡官。

他的實戰經驗頗多，曾派駐到伊拉克和阿富汗，並獲得過6枚航空勳章和3枚空中成就勳章等等。

(中時新聞網)