獨／賣蛋捲養癱瘓兒引網力挺 遭家暴30年她痛曝心聲

「講出來會被笑，一生苦全吐出…」字字句句道出一位堅強母親，藏在心中多年的秘密。去年5月《中時新聞網》曾獨家揭露，新北市板橋一名賣手工蛋捲的王姓老闆娘，昔日慘遭丈夫家暴30年，扛家計打拚超過40年未退休，全為養已癱瘓17年的大兒子，消息一出，引起各界高度關注。王老闆娘今(11日)再度受訪，淚謝網友大力幫忙。

蛋捲老闆娘王美麗淚謝網友相助。(照片/游定剛 拍攝)

母養癱瘓兒／遭家暴30年苦撐賣蛋捲 堅強母淚喊「要養癱瘓兒」

每天獨自開著發財車，四處擺攤、跑警察賣蛋捲維生，現年68歲的王老闆娘，23歲結婚便和擔任麵包師傅的丈夫，開麵包店打拚做生意，竟沒想到，婚後沒多久，她的先生時常沒由來的找碴、推倒剛出爐的麵包等，對她就是一陣拳打腳踢。由於受到傳統、保守觀念的王老闆娘，當年為了讓4名年幼子女有個圓滿的家，認為家醜不可外揚，一切痛苦全都隱忍下來。老闆娘感嘆向記者表示「現在回想起，以前我笨笨的，一忍就是30年」記者疑惑詢問「當年沒有想向外求助過嗎?」她則苦笑回應「家醜不可外揚，怕年邁母親擔心，全沒有告訴她」。對於現今社會年輕人婚姻觀，她坦言，只要吵架就走開不住一起，以前很笨沒辦法，忍耐、看開就好。

手工蛋捲每天新鮮烘烤。(照片/游定剛 拍攝)

「家裡是我的旅館，菜市場才是我的家」王老闆娘憶起過往，先生只要出門就會找麻煩，不跟他講話，就算人在家附近，還會特地跑來打我，警察上門也幫不了忙。她無奈表示，當年才剛結婚沒辦法離，從未想過會沒命，只想著店都開了，跑掉店面就沒收入，錢要哪裡來?

王老闆娘坦言4兒女皆孝順，大女兒林婉珊(右1)有意接下蛋捲家業。(照片/游定剛 拍攝)

從23歲年輕小姐，打拚即將邁入70歲的阿嬤，王老闆娘將青春歲月，多半獻給了菜市場，一年四季，冬冷、夏熱，咬牙苦撐家計，全為了半身癱瘓10多年的大兒子。故事要從16、7年前，某天深夜開始說起，大兒子一如往常下班騎車返家，行經高架橋時，不慎被迎面而來的大貨聯結車撞上，當時緊急送醫搶救，院方幾度發出命危通知，看著躺在加護病房，全身插滿管的寶貝兒子，老爸不甘心堅持要醫生進行強救，好在受傷兒子意志力堅強。

王老闆娘大兒子車禍導致下半身癱瘓，靠做手工蛋捲維生。(照片/取自《黑漾美日式手工蛋捲餅》粉絲團)

「我這樣…你會把我丟掉嗎?」進出加護病房一年多、反覆開刀多次成生活日常，談起那段痛苦的過往，老闆娘數度哽咽。兒子近日也因尿道感染就醫治療，未來每年龐大看護費用，加上近年疫情衝擊，嚴重影響生意，幾乎也讓她快喘不過氣。

大兒子未來每年龐大的看護費用，也令王老闆娘備感壓力。(照片/游定剛 拍攝)

專訪最後，王老闆娘坦言不擅言詞，但不忘透過鏡頭，非常感激網友及顧客力挺，有大家的支持，讓她更有信心繼續做下去。

(中時新聞網)