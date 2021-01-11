美國國務卿蓬佩奧宣佈取消美台官員往來限制後，大陸官媒與台灣政府紛紛針對此消息做出回應，並成為媒體與網路熱議的重大兩岸議題。華府的台美關係專家們指出，蓬佩奧選在離任前10天宣佈如此重大的消息，意義並不大，也不是為了促進台美關係。這個聲明綁不住拜登政府的對台政策，新任國務卿上任之初將被迫表態。

戰略與國際研究中心(CSIS)的兩岸問題專家葛來儀 (Bonnie Glaser) 接受《德國之聲》訪問時指出，「蓬佩奧此舉是要讓準備就職的拜登政府在台灣議題上面臨綁手綁腳的情況。他或許希望藉由宣佈這個消息，強迫拜登政府延續川普政府的對台政策。然而，拜登政府可以選擇廢除蓬佩奧的這項命令，也可以選擇重返美國過往對台美官員交流做出的限制。」因此，拜登政府將會檢視這個議題，並在某個時間點做出決定。

專門研究台灣政黨政治的美國加州大學爾灣分校博士候選人南樂 (Lev Nachman) 則認為，蓬佩奧宣佈取消台美交流限制，也有可能是在實踐美國國會所通過的《台北法案》 (Taipei Act) 與《台灣旅行法》 (Taiwan Travel Act) 中提到促進雙方高階外交互動的承諾。但蓬佩奧沒有透露有關細節，外界很難猜測解除的是哪些互動的限制。

南樂向《德國之聲》表示，蓬佩奧此舉可被解讀成要進一步推動台美雙方更高層級的外交互動。但必須納入考量的是，川普政府10天後將卸任，而即將就任的拜登政府可以在忽略蓬佩奧所做決定的前提下，以他們認為合適的方式去處理台美關係。

台灣外交部長吳釗燮11日在記者會上表示，川普政府推動解除台美官員互動的限制已一段時間。葛萊儀也向《德國之聲》證實，川普政府過去一年多都在考慮是否解除台美官員互動上所存在的限制。

葛來儀說：「蓬佩奧在卸任前最後一刻才宣佈這個消息，顯示他可能是在未取得其他政府部門的同意下，便對外公佈這項消息。他在聲明中的語氣，甚至突顯出國務院內部可能有部分人員反對這項決定。」

川普政府此舉的其中一個目的是想用台灣來「對付」中國，葛萊儀分析說，以美國駐聯大使克拉夫特(Kelly Craft) 訪台一事為例，蓬佩奧是透過譴責中國大規模抓捕香港民主派人士的聲明來宣佈這個消息。

對於即將就任的拜登政府來說，南樂認為，蓬佩奧這時候做出台美關係的重大宣佈，會迫使拜登將指派的國務卿布林肯（Antony Blinken) 在上任之初便對此涉台議題做出決定，包含他將如何處理蓬佩奧9日發佈的消息。布林肯應該會用較理性方式來處理，但如此一來可能會讓人覺得拜登對台灣的支持比不上川普政府。

(中時新聞網)