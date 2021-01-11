2020年金融市場因新冠疫情跌宕起伏後創新高，美國總統大選因拜登上位重視氣候變遷議題，讓全球各產業及投資人必須重新調整方向及策略。世界各國為達減碳目標，紛紛制定出能源轉型進程。兆豐銀行除了持續將赤道原則運用在貸款政策上、發行綠色債券及引進相關ESG理財商品外，為與客戶齊心朝減碳及友善地球目標努力，推出「e生一世」理財優惠專案，鼓勵客戶以email收取信託理財對帳單取代紙本寄送。

兆豐銀行表示，根據拜登的氣候政見，上任後將重新加入巴黎氣候協定。但要實現減碳目標，守住地球升溫不超過1.5°C的目標，拜登需簽署一系列的行政命令，例如政府採購上須使用乾淨能源的車輛，所有基礎建設投資須考量溫室氣體排放和氣候變遷因素，並計畫提高建築物的能源效率；交通方面，制定嚴格的車輛排放標準，目標是未來新車皆為電動車，並廣泛設置充電站；要求上市公司揭露其運營和供應鏈中的氣候相關風險。在2050年達零碳排放前，這些議題勢必牽動未來投資主軸。

在美國競選過程中，投資市場對拜登政見概念股早就蠢蠢欲動，潔淨能源、電動車及能源轉型等類股績效，在選前緩緩上漲，拜登當選後更氣勢如虹。兆豐銀行除了提供相關基金及外國股票商品供客戶選擇外，並推出「網美在兆豐」線上申購外國股票3折優惠，讓客戶在兆豐銀行理財即可投資美國股市，無需另開複委託帳戶，且無最低申購費用，一個兆豐銀行帳戶可管理全部投資，省時省心。

兆豐銀行除積極推出具永續投資潛力的外國股債標的外，亦將持續推動e化交易及無紙化服務，為回饋並鼓勵理財客戶申辦信託理財電子對帳單，推出「e生一世」理財優惠專案，凡屬既有或活動期間新申辦信託理財電子對帳單之客戶，於1月1日至3月31日申購境內外基金或外國債券單筆達10萬美元（或等值新台幣300萬元）者，可享該筆贖回交易的信託管理費8折，每人有4筆優惠（線上及臨櫃交易合併計算，以時序前4筆交易為優惠標的），讓客戶投資理財之餘、更能永續友善地球一生一世。

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