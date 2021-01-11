台中市去年全年房市交易總量逼近5萬棟，由三大屯區包辦前三名，以北屯區逾8000棟最多。（盧金足攝）

台中市西屯區去年買賣移轉棟數6775棟、年增10.7％，居第二名。（盧金足攝）

台中市2020年邁入軌道經濟元年，捷運利多發酵，統計台中去年買賣移轉棟數逼近5萬棟，由3大屯區包辦前3名，北屯區逾8000棟最多，台中市不動產開發公會指出，去年推案金額突破3000億大關，較2019年2793多億元成長9％以上，再創1993年以來新高。

台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，高度發展的城市必須有捷運建設，台中捷運綠線完工，台中又是全國第2大都會，整個城市增加向上提升的經濟力。

林正雄認為，隨著美國總統選舉塵埃落定，美中貿易戰未來2、3年無解，台灣成為高科技產業轉單效益獲益者，預期至少還有5年以上的榮景。

依台中市府統計，2020年買賣移轉棟數共計4萬8623棟、年增幅達11.9％，其中，北屯區全年交易量達8162棟、年增29.6％，高居全市之冠，創下該區歷年總量新高；其次西屯區6775棟、年增10.7％；第3名南屯區4522棟，較前年微增4.2％。

不過，近期受到政府祭出打炒房措施影響，市場恐將短期出現觀望，台中市不動產公會預期今年推案與購屋信心略受影響，整體來看，市場供給勢必下修，將呈「價微增、量稍減」的走勢，全年推案金額預估在2200億至2400億元間。

近年房價急速墊高，推案量多的北屯區廍子區段成為首購族買房標的，區域建案包括最新「心生活美學聚落」系列造鎮案，繼一期「總太2020」、二期「總太聚作」接連完銷，總銷達150億元三、四期「心之所向」吸引很多購屋者關注。

(中時 )