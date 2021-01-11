汎德永業（2247）自結2020年12月合併營收45億元，年增14.67％，並創下單月歷史新高紀錄；帶動2020年第四季合併營收109億元，年增9.33％，同創單季歷史新高紀錄；累計2020年全年合併營收395.6億元，年增率則達17.23％。

汎德永業表示，受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整齊全，帶動新車銷售力道強勁，加上新車大量到港交車，推升公司12月合併營收45億元，2020年第二度刷新單月歷史新高紀錄，其中重磅新車BMW熱門車款全新5系列、Porsche首款純電動車Taycan本月皆有交車，且依目前預收單相當熱烈的情況來看，新車銷售動能將可延續。

根據主計處預估，2020年經濟成長率未受疫情影響維持在2.54％，2021年經濟成長率將有機會達到3.83％，預期隨著國內經濟成長動能擴增，以及台商回流用車需求增加，加上汽機車汰舊換新減徵貨物稅將延長五年等政策面利多，國內整體汽車市場規模有望維持同去年高檔水準。汎德永業表示，2020年國內整體新車市場較2019年成長4％，其中進口車銷量達到215,687輛，年成長2.73％，顯見國內消費者對進口車之需求與喜好度持續成長，汎德永業長期經營豪華進口車市場，必然成為趨勢下的主要受惠者，甚而更優，公司2020年全年合併營收395.6億元，年增率達17.23％，公司營運表現明顯優於國內整體進口車市場表現。

汎德永業進一步表示，2020年旗下兩大業務新車銷售與維修保養，分別有逾18.9％以及5.02％年成長的好表現。其中在新車銷售部份，主要動能為BMW與Porsche均有多款新車發表上市帶動買氣，長年熱賣車款（如BMW X系列休旅車、Porsche休旅車Cayenne Coupe、Macan等）也同樣繳出亮眼成績；而維修保養業務方面，逐年穩健成長趨勢不變，加上新增「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」、「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」南、北兩大據點，成功帶動來客數增加，未來隨著新據點的經濟規模效益發酵，高毛利的維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻，對汎德永業長期發展將更有助益。

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