全球最大的科技大展美國消費電子展（CES）周一開展，受到新冠疫情延燒不退的影響，今年大會首度改為線上舉辦，會展人氣與媒體關注度因此遠不如往年，光是參展的廠商就只有約去年的4成。

CES大展向來是全球科技業與媒體開年的重頭戲，這是創新者、製造商和零售商匯集的重要平台，以觀察接下來的科技發展趨勢。以去年而言，總參展廠商超過4,500家企業，總看展人數則逾17萬人。

由於今年展覽改為線上舉辦，不僅參展的廠商大幅減少，對主辦城市拉斯維加斯當地的經濟料將帶來不小的衝擊。

CES的主辦單位美國消費科技協會（CTA）執行長夏皮洛（Gary Shapiro）指出，按照最新的預估，「今年參展廠商上看1,900家，雖然比我們原先的目標多出近1倍，但遠不及去年的水準。」

另據拉斯維加斯會展與遊客局的統計，去年CES大展大批遊客在當地的直接消費金額高達1.69億美元，創造的經濟效益則超過2.9億美元。。

由於改為線上舉行，今年會展的主要賣點在於參展商的「數位激活」能力，包括展現內容、與觀眾連線並舉行會議的互動式入口網站。有較多預算的公司則開發出可讓觀眾體驗的高度逼真的內容。

今年參展商參展的成本很低，大多數公司只需花了1,200美元就能展示他們的商品。收費最高的則是8.5萬美元，廠商能有專屬的微型網站，大會舉辦的虛擬記者會與實況產品發表會。

為了舉辦數位版的CES展，CTA也特別與微軟合作，借用微軟在視訊製造方面的技術長才。由於疫情的關係，微軟2020年就將多個大型會議改為線上舉辦。

智慧廚房硬體製造商Anova Culinary行銷長海曼丁傑（Scott Heimendinger）表示，「比起實體的CES展，今年的1,200美元參展費用實在相當便宜。」他說，公司已連續7年參展，今年也不想錯過任何可能的商機。

CTA及其合作夥伴認為今年大展能有如此規模已相當不容易，但終究線上形式還是無法取代實體，他們還是希望明年的展覽能恢復正常。夏皮洛表示：「這不是我喜歡的CES，但我們已盡了最大努力。」

(工商 )