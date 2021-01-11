合作金庫銀行這些年來，在董事長雷仲達帶領之下，深深明白人才是企業最重要的資產，自上任以來，連續幾項重要的人事政策及員工福利，帶領合庫銀行走在「人才厚實、業務創新、企業幸福」的大道上。

雷仲達除了對外積極招募人才，單是近三年就招募近1,600人，提供社會新鮮人及欲轉職的職場達人優質的工作機會，對內則是大幅提升員工待遇福利，自2018年起，連續二年為員工加薪，2019年整體員工的平均年薪近140萬元，2020年再實施員工持股信託，由行方為每位員工每月相對提撥1,000元的認股資金；並改善升遷制度以拔擢年輕之優秀人才，且大幅提高員工生育補助金額，只要合庫同仁生第1胎給予6萬元，第2胎8萬元，第3胎以上每胎10萬元的補助。

如今雷仲達的幸福企業政策更往下扎根，因應我國邁入高齡化社會及少子化趨勢，除了令人稱羨的生育補助外，雷仲達也關心未婚員工的人生下一步，考量到近年來合庫積極招募新人，每年均有數百人加入合庫這個大家庭，如何讓這些新進員工能穩定留在合庫工作，成為企業永續經營的基石。

雷仲達指示人資部門舉辦「合你（妳）相識 真的好庫」員工未婚聯誼活動，由合庫來扮起月老的角色，讓平時忙於工作的單身員工，有機會藉著聯誼活動互相認識，甚至找尋人生中的伴侶，合庫首次舉辦員工未婚聯誼活動，從活動報名參加人數之踴躍，可見平時工作忙碌的銀行員，還是渴望認識另一半進而走進家庭生活。

合庫於今年1月首次舉辦員工未婚聯誼活動，地點選在環境優美氣氛佳的三峽大板根園區，藉由古木參天的森林所釋放出的芬多精，讓參加的未婚員工充分沐浴在大自然的氛圍中，經過精心設計的各項遊戲及活動，以互動模式，提升參加者彼此的認識與默契，例如「圈住你的心」活動，考驗參加者的反應能力與身體協調性；「穩住你的心」則需要兩人同心協力步伐一致才能完成；「畫出你的心」就是在衡量彼此的默契與解題的機智；最後還舉辦烤肉試吃評分大賽，遴選出天菜大廚，再透過下午茶互動時光拉近彼此的距離，在逐漸熱絡的氣氛中，速配成功者並可獲得合庫提供的速配獎：老爺酒店雙人餐券及雷仲達提供的特別獎品。

雷仲達心中總是掛念著員工的幸福，本次活動當日，他還親自蒞臨出發集合點台北車站，向搭車前往大板根參加活動的員工致意並獻上祝福，讓員工深深感受到合庫大家長的溫暖，未來如果同仁順利步入禮堂，可望享受合庫所提供優於其他企業的婚假甚至是產假，雷仲達並允諾親自參加婚禮，當面給予新人祝福，此舉正是雷仲達衷心期盼這個活動所帶來的美好結果。

(工商 )