民進黨今年開始在22縣市布建青年社群專員，民進黨網路社群中心主任范綱皓說，2021年公投年各政黨會針對公投議題攻防，社群專員工作之一是協助及時澄清假訊息。對此，宅神朱學恒在節目爆料，民進黨南部諸侯現在很害怕以前一些網紅，原因是因為網紅常會跟這些諸侯要標案要錢。

范綱皓說，希望透過培訓，讓青年社群專員可以產製「澄清圖卡」。對此，宅神11日受邀出席《TVBS》政論節目「新聞大白話」，由錢怡君擔任主持人，同場還有資深媒體人黃暐瀚，探討民進黨養網軍等議題。

對於主持人提問民進黨號召10萬青年、10萬軍(網軍)，宅神說，到現在還有一堆台派說美國總統川普在總統大選沒有輸，甚至有某「財經專家」在臉書發文稱「教宗被捕」，他認為，民進黨現在大舉招募這些社群專員，是一種「戰時為兵、平日耕田」的屯兵制做法，將來要打仗，所以國民黨之前才會被打得奄奄一息。

黃暐瀚認為，2018年11月底縣市長選舉，民進黨實質落後國民黨票數是220萬，但到了2020年1月總統大選，民進黨反而贏國民黨265萬票，這關鍵的原因除了香港反送中，這近5百萬的票數差距，最關鍵是行政院小編大量的洗、發文，民進黨現在也發現這招好用。但他警告，總有一天，會有一些小編，像先前對唐鳳爆料的前小編一樣，踢爆民進黨的惡行惡狀。

宅神則補充強調，現在民進黨南部一些諸侯，很害怕以前一些挺綠的KOL(網路意見領袖)、網紅，動不動就伸手要錢要標案，因為那些網紅都有一個想法就是「當年我幫XXX選台南、選高雄」，現在在南部可是燒殺擄掠、讓那些諸侯嚇得沒人敢給他們。他舉例，不曉得大家有沒有發現，以前一些挺綠的XX哥哥、XX網美跟以前立場突然有很大轉變，那就是因為拿不到案子，也因此民進黨現在要重新養一批忠誠度夠的人，從小抓起，不再用那些胃口被養大的KOL。

(中時新聞網)