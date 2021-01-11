國外一名男子婚後與妻子生下1子，沒想到失婚的岳母看到外孫太可愛，竟然想再生1胎，由於知道女婿之前捐過精，而且「精子量多又健康」，便將腦筋動到女婿身上，要求他「捐精」，讓他崩潰發文向網友求救，結果網友紛紛驚喊母湯「本來是你兒子，最後變成你的小舅子，族譜會大亂」。

據英國《每日星報》報導，這名男網友在Reddit發文表示，他與妻子結婚3年，第2年生子他們第1個孩子，夫妻婚姻生活美滿，但岳母突然提出一個要求，讓原本美好的生活一夕間崩壞。

這名男網友表示，岳母很年輕就生下他的妻子，後來再生2個弟弟，雖然是3寶媽，卻只有40多歲，某天妻子告訴他，岳母想找他單獨聊一聊。2人見面後，岳母竟然開口要求他捐精子，讓她可以生一個孩子，原因是，岳母知道他曾經多次捐精，而且精子量多又健康，原po聽後嚇得差點尿褲子。

原po回家把這件事告訴妻子，沒想到妻子卻失望感到難過，這才明白，原來岳母要他捐精的事，妻子早就知道，而且他過去捐精的事，也是妻子跟岳母說的，由於不知所措，只好發文向網友求救。

許多網友看到此文都持反對立場勸說「以後你老婆的兄弟姊妹，也變成你孩子的兄弟姊妹，家族族譜會大亂」、「這孩子除了是你的親生孩子，也是你的小舅子」、「岳母提出這種要求太荒謬了」、「你老婆太不尊重你了吧」。

(中時新聞網)