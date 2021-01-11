林彥君對空姐妻撂一句狠話 哈孝遠崩潰「毀掉我婚姻」

女星「151」林彥君之前和哈孝遠一起主持節目傳岀緋聞，儘管男方2018年和空姐妻子瑄瑄結婚了，兩人的緋聞仍常被拿出來討論，近日兩人久違合體上節目，哈孝遠就怒控林彥君曾當面對老婆撂下一句狠話，害得他崩潰直呼：「差點毀掉我婚姻」。

林彥君和哈孝遠近日一起上節目《11點熱吵店》，哈孝遠提到結婚前，老婆就很在意他和林彥君的緋聞，一再確定兩人不是交往關係，才答應嫁給哈孝遠，而有次夫妻倆進電視台錄影，要搭電梯時剛好遇到林彥君，三人便閒聊一番。

哈孝遠和瑄瑄育有一個兒子。（圖／翻攝自IG）

哈孝遠怒控林彥君一句話差點毀掉他的婚姻。（圖／翻攝自Youtube）

沒想到，最後夫妻倆要搭電梯離開，就在門要關閉前，林彥君突然對著瑄瑄說：「我跟妳講啦，我們沒有在一起過啦，是哈孝遠喜歡我」，講完這句話門剛好就關上，讓哈孝遠完全來不及反應。

對此，林彥君則解釋，是因為哈孝遠結婚前曾PO出一張與她工作的合照，並寫下：「你不要再眷戀我了，趕快找到你的幸福吧」，讓林彥君在心中記下一筆，才故意出招報復哈孝遠，令在場人聽了都忍不住驚呼「OMG」、「這很嚴重」、「不可以這樣啦」。

(中時新聞網)