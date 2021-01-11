含萊克多巴胺美豬元旦起正式開放進口，但行政院推出的「豬肉儀表板」顯示，截至7日為止，美豬進口量掛零，但卻遭踢爆料4日時已有5批美國豬肉進口。對此，台北市議員王世堅直言，行政團隊中有搗蛋鬼，「有內鬼，會搗蛋」，並質疑是否又重蹈台灣豬標章亂象的覆轍，給台灣人民「裝肖維」。

王世堅11日在政論節目《平論無雙》中表示，執政的團隊和立委就不必再多說什麼，因為蘇院長當時要宣示有豬肉儀表板，是希望人民對政府有信心，讓大家相信政府會做事「有政府，會做事」，但現在是「有內賊，會搗蛋」，行政團隊裡有搗蛋鬼，很傷腦筋的豬隊友。

王世堅感嘆，這件事情不要越描越黑，越簡單越好，但卻有很多豬隊友越幫越忙。他指出，「豬肉儀表板」出了紕漏，最傷腦筋的不只是數字兜不攏，而是現在同意讓豬肉流到市面上將近100噸，結果告示牌上竟然是0，並讓人民對政府產生信心危機，「質疑告示牌做真的做假的？這個儀表板能不能相信？」

王世堅認為，這件事又重複當初推行台灣豬標章的錯誤，當時豬標章推得過快，沒經過統一認證的結果，衛福部也做、農委會也做，又要各地方政府強行配發，沒有統一，有的必須申請、有的不用申請，讓民眾自己去印，對台灣人民來說，你給我莊孝維，我們要知道數字是真的還假的。

(中時新聞網)