國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書上發文，反諷民進黨副祕書長林鶴明「像極了克拉芙特的小祕書」；林則不甘示弱反諷黃的發言「更像中國的小祕書」。黃今晚再度上臉書向林作幾點回應。

黃子哲說，首先，林鶴明副祕嗆「國民黨文傳會的發言不是更像中國的小祕書嗎？」這部分他欣然接受，只要林副祕口中的「中國」，是那個美國務卿龐培歐口中的「自由中國」（free China），也就是中華民國。那別說是小祕書，那怕是小螺絲釘、小嘍囉、小兵、小草、小蝴蝶，他都甘之如飴。

再者，林副祕說「還是以後所有美國現任官員來台灣，國民黨都拒見？因為怕會刺激中國？國民黨這種發言，真的是台灣主流民意嗎？」事實上，馬英九總統任內接見美方現任或卸任的官員不勝枚舉，例如 2014年就在總統府接見時任美國環保署署長吉娜麥卡錫，哪來拒見或怕刺激對岸？

他說，國民黨歡迎美方官員尤其是高階官員來台訪問，或解除禁令讓我方高層官員到華府訪問，藉以強化台美間的關係，這立場從沒改變過。只是這次在川普政府即將交接給拜登政府之際，倉促派其駐聯合國大使克拉芙特來訪，別說國民黨的政治人物，連美方學者或前官員都有意見。他相信主流民意會希望克拉芙特的到訪，是對未來台美中三方有正面而實質的助益，而不是投下更多的變數。

黃子哲表示，林副祕批他的發言「真的慘不忍睹，國民黨的論點是波頓當年來台灣不是現任官員，所以不會刺激中國」，還勸他別為馬英九犧牲。他認為如果林副祕無法判斷現任及卸任官員的區別，以及其權力及影響力的差異，那他真為林副祕的認知能力感到相當憂心。至於犧牲，謝謝林副祕的關心，他知道林是「不想犧牲」的專家，早早就從柯文哲的市府團隊跳船，所以從此官運亨通、仕途飛黃騰達，令不少人欽羨。但他從來只堅持為對的事情而發聲，若真的得為真理犧牲，被查水表或被打壓，他願意勇敢面對。

黃子哲指出，最後，他對於把林鶴明從副祕形容為小祕，感到抱歉，也應該修正。因為若參照外交部長吳釗燮稱呼日本台灣交流協會代表沼田幹夫為大哥哥的規格，那林副祕是否應該會更喜歡把自己當成更親密的小弟弟，而不是小祕？

黃子哲強調，抹紅、貼標籤是個極為廉價的鬥爭工具，他懷念那個過去沉穩理性又中規中矩的鶴明兄呀！

(中時 )