大陸最大LED車燈模組廠麗清科技（3346）自結2020年12月合併營收達5.09億元，受惠於LED車燈模組出貨暢旺，在全球新冠肺炎的影響下逆勢繳出單月營收改寫歷史單月新高紀錄，月增6.83％、年增19.95％；累計2020年全年合併營收達43.53億元，較2019年成長5.61％。

麗清表示，12月營收成長，除受惠汽車產業傳統旺季與大陸新車銷售市場保持連續單月年增趨勢不變，主要客戶對於公司旗下LED車燈模組的拉貨力道增加，使得麗清上海廠區產能利用率保持在高檔水位。另一方面，全年營收逆勢繳出年增率達5.61％的亮麗成績，主要也是受惠掌握光學、機構、散熱、電子等關鍵研發技術，在主要汽車品牌客戶加速轉往新能源車、電動車與智慧化等趨勢下，包括LED車燈模組、車頭控制器等產品順利通過汽車產業嚴格之認證標準、與更高的客製化需求，帶動整體營運表現能夠隨著相關LED車燈模組產品掌握滲透率提升的發展機會。

麗清並指出，受惠於新車銷量市場的成長回溫，又因近期上游相關零組件缺貨造成整體汽車電子產業供需緊張下，有明顯感受主要客戶加大對於LED車燈模組的備貨力道，加上LED車頭燈的控制器主力產品訂單能見度也較原先拉長，有利於2021年第一季起桃園觀音廠正式量產與學習曲線的完成。針對車用晶片短缺問題，由於公司皆是依客戶年度訂單進行備料，目前料件庫存仍足以支應未來兩季之訂單，短期整體營運動能無虞。

(工商 )