去年底蘋果推出iPhone 12系列手機，又掀起一波換機潮，不過iPhone的一項功能卻在這一年備受考驗。近日，一位民眾表示，想從安卓（Android）陣營跳槽到ios系統的蘋果手機，但認為戴口罩用「Face ID」很不方便，馬上引起許多果迷共鳴。

原PO在PTT「WomenTalk」上透露，近日打算從從Android陣營跳到ios，卻在下單前才想起i12沒有指紋辨識，只剩下Face ID的臉部辨識功能。她表示，戴口罩很難用Face ID，還要輸入密碼才能解鎖；指紋辨識則方便許多，實在不了解為何要拔掉這個功能。原PO好奇詢問，「沒有指紋辨識的iPhone真的好用嗎？」

貼文一出，不少果迷都表示認同，用Face ID真的很常失敗。「超難用，都想換回舊哀鳳惹」、「用apple pay卡很久」、「難用到爆，apple pay一定要失敗兩次後才可以輸密碼」。網友坦言，由於受到疫情影響，大多時間都需要戴著口罩，這時候使用Face ID解鎖的失敗率比較高，指紋辨識真的比Face ID還好用。

不過也有網友認為「習慣就好」，並不覺得Face ID會影響使用者體驗，表示「從iPhone X以來就沒有指紋辨識，每年也是很多人買。戴口罩只要蓋高於人中長度的一半就會無法辨識，要打密碼；指紋辨識區域也會沾指紋、會髒，成功率沒有比較高。」只是剛好遇到疫情出現，戴口罩影響到解鎖效率而已。「Face ID的想法其實很好，是因為遇到疫情才變得不便」、Face ID好用，但遇到口罩就神煩」、「Face ID很好用啊，不用任何額外動作就解鎖」。

(中時新聞網)