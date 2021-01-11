IT股大漲激勵 印度股市改寫收盤新高 21:102021/01/11 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度最大IT服務出口商塔塔諮詢服務公司（TCS）展望佳，其他軟體外包業者本周出爐的季度獲利也隨之看好，印度股市在此利多激勵下創收盤新高。藍籌股NSE Nifty 50指數周一收漲0.96％，報14,484點；S&P BSE Sensex指數收漲1％，報49,269.32點。TCS受第4季獲利報喜的帶動，股價一度飆漲1.8％來到3,230盧比的歷史高價，助Nifty IT指數勁揚3.3％。 低利率支撐 印度股市急起直追 《國際金融》多空消息拉鋸 美股期貨走跌 (工商 ) #指數 #印度股市 #收盤新高 #TCS #Nifty 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》亞股走弱、憂疫情發展 歐洲股市走跌 17:222021/01/11 財經 《盤中解析》股王回神 多頭不潰散 12:162021/01/11 財經 東協股市基期低 補漲可期 04:102021/01/11 投資理財 股價指數期貨贏家專欄－民主黨全面執政 美股創高 04:102021/01/11 證券．權證 亞股惦惦吃三碗公 科技股一馬當先 20:192021/01/11 財經 《盤後解析》晶圓雙雄擺尾 再攀15557.3點新高 14:492021/01/11 財經 95無鉛攀上26元 創十個月新高 04:102021/01/11 產業．科技 櫃買三指數成分股 1／18調整 04:102021/01/11 證券．權證 《台北股市》電動車光速疾駛 台股金牛行情奔騰(2-2) 08:522021/01/11 財經 權證星光大道－台積 今年營運拚新高 04:102021/01/11 證券．權證 《台北股市》電動車光速疾駛 台股金牛行情奔騰(2-1) 08:522021/01/11 財經 財經熱門新聞 陸媒驚人實測 台積7奈米輾爆三星5奈米 - 財經 20年前的蘋果再現？ 謝金河：它跑得更快 產業將巨變 - 財經 貿易自由化掰掰？ 拜登想重返CPTPP 專家1字預言 - 財經 韓媒認證！英特爾肥單獎落誰家 台積電優勢超車死敵 - 財經 蘋果、現代聯手造車原因 竟與大陸有關？ 美媒爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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