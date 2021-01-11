印度最大IT服務出口商塔塔諮詢服務公司（TCS）展望佳，其他軟體外包業者本周出爐的季度獲利也隨之看好，印度股市在此利多激勵下創收盤新高。藍籌股NSE Nifty 50指數周一收漲0.96％，報14,484點；S&P BSE Sensex指數收漲1％，報49,269.32點。TCS受第4季獲利報喜的帶動，股價一度飆漲1.8％來到3,230盧比的歷史高價，助Nifty IT指數勁揚3.3％。

(工商 )