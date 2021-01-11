當大家開心度假時，比特幣可是不眠不休全天候交易，過去幾周比特幣數度在周末和國定假日飆漲10％，包括1月2日周六首度飛越3萬美元大關。主要是對沖基金等大型投資人狂掃比特幣，由於量太大連周末都要交易，但流動性低造成比特幣在周末劇烈波動。

自去年12月1日到今年1月初，有數個周末及國定假日的比特幣單日飆漲10％，助此最受歡迎的加密通貨在這段期間累漲75％。

而研究機構CryptoCompare資料也顯示，去年12月初到今年1月初全球6大加密通貨交易所的周末交易量，比周間高出10％。這與前11個月的情況迥然有異，那段期間周末交易量比一般交易日低了13％。

之所以有此轉變，與美國對沖基金等大型投資人積極投入，利用演算法買賣比特幣有關。比特幣近來這波漲勢，美國大型投資人即扮演主要推手，比特幣自去年初狂飆逾5倍，上周觸及4.2萬美元歷史新天價。 紐約加密通貨交易所Gemini的英國主管哈勒戴（Blair Halliday）指出，昔日比特幣交易活動是奠基於在特定時間買特定的量，這常見於周間，但現在一次購買的數量太大，連周末都得交易。

不過周末的流動性向來偏低，用演算法交易會引發比特幣價格大起大落。簡言之，即便交易量仍高，市場上無論在哪個價位成交的比特幣都不多。再者傳統交易員及其他算法（algos）交易員也跟進下單，更加劇比特幣波動。

加密通貨在11日大跳水，美債殖利率上揚拉抬美元走勢，比特幣受創大跌逾12％，來到1周低點。

周一比特幣跌深至33,447美元，是1月6日以來最低。走勢常與比特幣亦步亦趨的以太幣（Ethereum），重摔多達20％，同樣跌至1周低點1,007.51美元。

不過摩根大通策略師本月5日在報告中寫道，比特幣已躍為能與黃金互別苗頭的避險資產，可望漲到14.6萬美元。

(工商 )