基隆一名蔡姓男子邀約女性同事一起至雲林參加進香活動，並在香客大樓過夜，2人酒後回到通鋪就寢，蔡男竟伸手抓女子胸部，遏止不成反遭毆打，基隆地院近日審結，將蔡男依傷害罪、違反性騷擾防制法處拘役80日，得易科罰金。

判決指出，蔡男2019年11月邀約女子一同參加廟宇進香活動，2人在海產店飲酒後，各自走回公廟休息，女子因找不到適合的地點和人選，與蔡男單獨睡在上層大通舖，未料，在女子閉眼要休息時，右邊胸部突被抓摸1秒，嚇得起身遏止，卻反遭蔡男毆打，導致其頭部、右眼、雙手擦挫傷。

警方偵詢時，女子表示，進香當天蔡男就有和她提到亂倫事件，並傳了數個類似的影片給她，當時不以為意，沒想到晚上休息時，眼睛才剛閉上，還沒有睡著，就突然感覺右邊胸部被抓了2下，立馬跳起來大喊「你幹嘛摸我，你變態」，當她要爬樓梯離開通鋪時，又遭蔡男毆打。

蔡男坦承有毆打女子，但否認有騷擾行為，他辯稱，當天晚上喝了很多酒，已經爛醉如泥，回到香客大樓就直接爬上通舖休息，睡到一半感覺臉部被抓傷才驚醒，因為酒醉，直接反抗打旁邊的人，完全不知道身旁的人是誰，只記得旁邊的人說摸到她胸部，他說，若真的有碰到女子胸部是酒醉翻身不小心碰到。

法院審理時，睡在下通舖證人指出，通舖內有很微弱燈光，而上舖只有蔡男和被害女子2人，並不記得有聽到女子說「你為何摸我」，只聽到「啪啪」聲，以及女子憤怒的說「蔡師傅，你怎麼這樣對我、你怎麼打我」等話，立即起身到上鋪阻止兩人紛爭。

法官審理後認為，常人若睡著無意識翻身，僅會誤觸旁人身體，並不會出現摸抓動作，因此，蔡男的證詞不足以採信。此外，蔡男請求傳喚證人證明通鋪每層可睡10人，不可能是他性騷擾女子，法官認為，當天通舖僅有2人休息，是否有性騷擾行為，僅2人知道，因此無傳喚證人必要，故依傷害罪及違反性騷擾防治法等罪，各處拘役50、40天，應併執行80天，得易科罰金8萬元。

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(中時 )