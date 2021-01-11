經過一波三折，在長達近1年的折衝與協商後，北京終於同意讓世界衛生組織(WHO)的國際專家組前往大陸進行調查。大陸國家衛健委官方網站11日發佈消息指出，世衛組織國際專家組將於1月14日前往大陸進行病毒溯源考察，並與大陸科學家聯手進行科研合作。

據《新華網》報導，大陸國家衛健委官方網站11日發佈消息指出，世衛組織新冠病毒溯源國際專家組將於1月14日前往大陸進行病毒溯源考察。聲明中說：「經雙方協商，世衛組織新冠病毒溯源國際專家組將於1月14日來華考察，同中方科學家就新冠病毒溯源進行聯合科研合作。」

不過這項聲明只有簡短的訊息，其中未提及考察時間的長短，也沒有說明詳細的行程。尤其是科學界最為關注的是否進入最初爆發疫情的武漢及該市內的華南海鮮市場進行調查，聲明中都未提及，顯然有不少難言之隱。

北京於上周六在回覆媒體詢問時證實，世界衛生組織派專家前往武漢、調查新冠疫情源頭一事仍在協調中，這是世衛組織總幹事譚德塞罕見地對北京發出批評後才獲得的回應。

世衛組織總幹事譚德塞在去年12月即已表示要派遣國際專家組到大陸進行考察，並且將進入疫情爆發地點武漢市。不過經過耗費時日的協調一直未能確定進入大陸的時間，因此譚德塞於週二表示，對大陸仍未授權讓國際專家團進入中國對新冠病毒起源展開調查感到「非常失望」。

(中時新聞網)