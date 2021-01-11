今(11)日為總統蔡英文第二任的當選周年，國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書砲轟蔡英文政府，認為這一年來民進黨肆意揮霍一年前817萬民眾所託付的民意，在各種政策上都硬幹、強推，如同豪賭的紈絝子弟一般

將萬貫家產輸個精光，無奈的是這萬貫家財還都是人民借的，如今回顧蔡英文當選時所喊的「謙卑」，就像笑話一樣。

鄭照新在臉書中指出，蔡英文獲得817萬的高民意期望，要的是對民意的守護。可惜的是這一年來我們看到的蔡政府，沒有對民意的守護，只有對817高民意的揮霍與消費，多數反對的NCC關中天，民進黨違逆多數民意硬幹；多數反對的萊豬進口，民進黨也是違逆多數民意硬幹。

更不說這兩案過程極其粗糙，連表面的公平正義都懶得做，完全失去對憲政精神的尊重與捍衛。鄭照新表示，對照蔡總統元旦文告的「謙卑」二字，更像是無比傲慢的黑色幽默，蔡政府對民意像是傳統社會的惡婆婆娶媳婦一般，進門前百般討好重金禮聘、進門後極盡虐待拿我怎辦？若再不反省，繼續選前817、選後被當87的話，民進黨賴以自豪的高民意期待將迅速失去正當性。

鄭照新的文章引來網友回響，表示「民進黨為了鞏固政權亂揮霍公財，事後再來想辦法壓榨人民的私財」、「萬物皆漲，民進黨政府有苦民所苦？還是壓榨人民？」「高高在上的總統正在喝紅酒欣賞我們這一些苦民的抱怨」、「選前只要繼續仇中，那些愚蠢覺醒不了的817還是會繼續買單」、「好無奈，台灣何時能擺脫？」

(中時新聞網)