美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將在13日起訪問台灣3天，財經專家吳嘉隆指出，就他了解，大使可能討論的議題包括2件事，第一，是促進台灣參加國際組織，第二，是美國日前宣布解除與台灣來往的全部內部限制的後續模式。此外，他也大膽推測可能的祕密任務，是為美國國務卿蓬佩奧訪台鋪路。

吳嘉隆11日在臉書發文分析美國國務卿蓬佩奧近期對台灣的兩個大動作，他認為，美國駐聯合國大使來台，和促進台灣參加國際組織，是一種切香腸的作法來漸進式提升美國與台灣關係，以此接近於正式邦交的實質作法，來替代沒有正式邦交的形式。

他認為，美方此舉毫無疑問是針對中國大陸而來，警告北京當局不要利用美國政權交接的空窗期對台灣有激烈的動作，且是以「搞曖昧策略」，將形式與實質模式拆開處理。吳嘉隆舉例，大陸對台武力威脅提升，美國就名正言順地加強對台灣的軍售，這就是川普第一任期會批准這麼多對台軍售的原因。

吳嘉隆還指出，去年11月23日，美國有一架行政專機來到台北，上面是一位管軍事情報的海軍少將，應該是有一些任務，也許還帶了一些人來台灣。現在駐聯合國大使要來台灣訪問，有可能是把一些人帶回美國去。最後吳嘉隆並總結，目前看起來，蓬佩奧對北京的強勢外交可能還會有後手，說不定他會親自跑一趟台北也說不定。

蓬佩奧國務卿最近對台灣有兩個大動作，一是派美國駐聯合國大使克拉芙特於1月13日來台灣訪問，... 由吳嘉隆發佈於 2021年1月11日 星期一

(中時新聞網)