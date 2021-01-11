嘉里大榮針對旗下大榮貨運工會透過新北產業工會陳抗案，對於工會宣稱公司本俸僅有3,200元，大榮貨運說明，本俸僅是薪資科目中的一項，公司對於勞工之勞動條件、保險與福利等，均依照或優於勞動相關法令辦理，各項福利沒少，司機平均薪資約落於45K～55K，薪酬福利具有相當的競爭力。

公司說明，對於員工之勞動條件除一切依法辦理外，並提供紅利、年終獎金、三節獎金／禮品以及由公司全額支付之團體保險等福利項目，並依法提列退休準備金，對於工會所述薪資比同業低乙事，該公司認為應以整體之勞動條件與基準來比較始為客觀、公平。

大榮說明，貨櫃業駕駛員之收入非常仰賴運送之貨量、趟次等，此為同業間眾所周知，但公司致力於讓勞工之工時能儘量符合法令，若確有延長工時之必要，都有依法給付加班費。

另外針對司機的薪資結構，本俸僅為其中一項固定科目，公司司機若正常出勤，其薪資一定高於基本工資，且每月尚有效率獎金（抽分薪資），一般司機同仁平均薪資約落於45K～55K（依個人趟次效率不一）。

大榮共有138名駕駛員，平日工作安排公司均會儘量符合法定工時，惟連續假日後或繁忙期，確實會有因客戶貨量增加、道路塞車等狀況，偶有需要同仁配合延長工時，但公司都有依法給付加班費，就此情況公司將會尋求資源、持續改善。

對於工會宣稱新竹貨運平均月薪有6到7萬元，公司指出，新竹貨運是零擔業務，大榮是汽車貨櫃運輸，業務型態與計薪標準不同，不應混為一談。

對於張姓與曹姓員工遭懲處，公司說明兩人違反工作規則，偽造不實出勤工時，經查處屬實而受懲處。張員向主管反應工時長，公司續將其異動至離其居住地較近之營業據點，以縮短其通勤時間。

而張員先有偽造不實之出勤工時，並據以申請加班費，再以超時檢舉本公司，此舉實已涉偽造文書、背信之責。現又宣稱遭受不當懲處，與事實不符，公司擬將依循法律途徑、主張權益。

公司將持續與工會協商，達到彼此都能認同的薪資結構。

(工商 )