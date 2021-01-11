汽機車廠三陽工業（2206）自結2020年12月合併營收41.92億元、年增54.99％，創單月新高；累計2020年合併營收408.03億元，首度跨越400億元門檻，年增21.48％，增幅更居上市車商之冠。

三陽表示，旗下代理的現代（Hyundai）汽車2020年業績明顯成長，推升業績表現；機車事業更受惠於2020年台灣機車銷量突破103萬輛，創近25年新高，三陽機車內銷量也跨越30萬輛門檻，成三陽2020年合併營收創新高的主因。

(工商 )