36歲台日混血女星Makiyo（川島茉樹代）走過醉毆小黃運將風波，近期除了與眭澔平搭檔主持網路新節目《怪奇學園》，還上節目回憶人生最遺憾的事情，一度哭到頻頻掩面。

Makiyo在節目《小明星大跟班》表示父親有黑道背景，脾氣不但火爆，對小孩子又十分嚴格，只要不順著他的意思，就會賞巴掌或是砸菸灰缸，令當時年幼的Makiyo心生畏懼。父母離婚後，Makiyo跟著媽媽搬到台灣定居，未料10歲那年接到日本來的電話：「你爸爸快要走了，只剩下兩個禮拜的時間」她獨自飛到日本探望父親，但因為太害怕，始終不敢上樓找爸爸；過了兩天之後，爸爸下樓看她時，露出從來沒看過的笑容，才稍微化解Makiyo心中的陰影，答應對方搬上樓住。

由於父親患有糖尿病，腳經常會疼痛，在對方呼喚Makiyo陪看電視時，她不小心隔著棉被踩到爸爸的腳，當場點燃父親的怒火，氣得拿菸灰缸砸她，痛罵：「你不是我女兒！」父女倆因此足足兩天沒再對話，直到Makiyo將回台的前一天，爸爸才開口向她吐露遺言：「不管發生什麼事，你要加油。」

這句話一直放在Makiyo心中，只要感到不愉快或是失落，她都會想起爸爸的鼓舞，瞬間充滿力量，然而現在父母都已離開人間，Makiyo雖然希望將來自己逝世後能再重逢雙親，但也自我懷疑夢想能否成真，後悔10歲時沒有好好跟父親相處。

此時，Makiyo7歲時和父母的合影突然出現了，原來製作單位特別聯絡她日本的親戚，找到家中唯一一張全家福並寄回台，希望她能好好珍藏，Makiyo忍不住濕了眼眶、掩面痛哭。

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(中時新聞網)