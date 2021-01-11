有別伸手不見五指的現代夜店，台灣第一間合法舞廳KISS，在80年代以明亮環境、迷人音樂及招牌的飛碟造型升空舞台，成為當年男男女女的最愛，更開啟台灣迪斯可熱潮。在《捌零潮臺北》中，資深音樂人倪重華和「故事StoryStudio」團隊合作，讓老台北人的回憶、青年的筆融為一體，重回美好時刻。

倪重華回憶，當年為籌劃電視節目《周末派》一周年活動，正尋覓合適場地時，就聽聞林命群（現為台北文華東方酒店董事長）有意打造一間迪斯可舞廳，「看他的設計圖、裝潢等，我們知道這地方未來可得到很大迴響。最初就是以飛碟當招牌，它會在夜晚高潮，隨音樂悠悠移動，從天上灑下折扣券。」

KISS舞廳創立於1986年，當年其實已有許多地下舞廳，但第一間合法舞廳設立，對迪斯可文化走進大眾有絕大影響。撕下不良場所標籤，成為情竇初開男女的最佳社交場，連史提夫汪達、梅艷芳等巨星都曾在KISS舞廳舉辦演唱會。

倪重華表示，林命群對舞廳經營細節有高要求，包含杯碗消毒、明亮環境等，都是讓人想走進KISS的原因，「那年代是人人爭奇鬥艷，不是看人，就是被人看的時代。在KISS燈光設計下，美女看來特別好看，帥男看來特別帥，每人都要打扮的漂漂亮亮去。是男女交往很重要的場所。」

林命群在書中也透露，曾有一位常常到KISS報到的女孩，因沒買新衣服，而久久不敢去舞廳的有趣實例。倪重華笑說，當時社會風氣單純，也未曾聽聞毒品流竄舞廳，「那是一個美好年代，我們相信，一天會比一天好。」

倪重華表示，《捌零潮臺北》不單單是回顧，「談到80年代，有許多政治上的論述，但文化卻很少。當年在日本、美國文化影響下，台灣也開始衍生出自己的文化，回顧過去文化脈絡外，也有對照今昔的訪問，希望能有助於未來發展的思考。」

(中時 )