川粉上周暴力攻擊國會山莊，包括聯邦調查局（FBI）等美國執法當局，透過各種管道，逮捕在國會山莊內搞破壞的騷亂者。多位因為穿著打扮鮮明，或舉止特異而在媒體影像中頻繁露臉的川粉，陸陸續續被當局鎖定，或經熱心民眾提供資訊給警方而落網。

#FBIWFO is seeking the public's assistance in identifying this individual who made unlawful entry into US Capitol on Jan. 6. If you witnessed unlawful violent actions contact the #FBI at 1-800-CALL-FBI or submit photos/videos at https://t.co/NNj84wkNJP. https://t.co/Dxyb7kweea pic.twitter.com/DSbXkNx0Il — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 11, 2021

不過，當天一位扛著南北戰爭時代，代表南方蓄奴傳統邦聯旗的男子，至今仍無人指認。他手持邦聯旗，在象徵民主自由體制的國會殿堂逛大街，成為這場騷亂中最諷刺的影像之一，更激怒許多美國人，認定這群川粉就是如假包換的白人至上主義者。

但事發後此人彷彿人間蒸發，不要說FBI查無資料，就連一些肉搜魔人翻遍網路上各種可追的線索，也找不岀「邦聯旗哥」的身分。一位肉搜魔人回覆FBI的搜人啟事時寫道，「為什麼我們揪不岀這人的身分？我到處搜了卻都碰壁。有些很接近，但不是他。我們有一群人拚命要抓到這人，請你們把這照片傳出去。」

(中時 )