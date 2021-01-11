偏鄉孩童資源稀少，但中信文教基金會以夢想＋圓夢工程，讓孩童能勇於作夢。去年攜手無獨有偶工作劇團，讓操偶師進駐宜蘭金洋國小，與孩子們一起展開長達半年的深度偶戲藝術課程，最終一同站上圓夢舞台。專案《你是偶的花朵》，今(11)日獲行銷傳播傑出貢獻獎社會責任獎(社會參與類)金獎，已累計獲得國內外21項大獎。

典禮現場，播放《你是偶的花朵》紀實影片，孩童接觸偶戲時興奮之情，溢於言表。獲獎後，中國信託文教基金會董事長馮寄台致詞表示，謝謝評審鼓勵，「我們將會持續用我們的力量，支持偏鄉。」

無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音表示，透過長時間相處，能深刻觀察到孩子的轉變和進步，一點一滴累積自信，更激發了榮譽感，「藝術沒有標準答案，讓不同特質的孩子都可以盡情發揮，從中看見『新的自己』，這正是藝術教育最珍貴、且無可取代之處。」

《你是偶的花朵》同時導入社會投資報酬制度（SROI），完成全台第一本藝文領域SROI報告書，每投入1元能創造4.18元社會價值，參與「夢想＋圓夢工程」的學生高達八成增加自我認同、拓展人生視野，近九成增進人際關係，較一般藝文教育方案更具延續性影響力。本次獲選為金獎，也是於報名309件專案中脫穎而出，

馮寄台表示，「夢想＋圓夢工程」扎根偏鄉藝文教育，多年來帶著藝術資源跨越城鄉，「我們相信，藝術可以發揮改變生命的力量！非常開心獲得行銷傳播傑出貢獻獎的肯定，播放的影片，紀錄了偏鄉學子追夢的點滴，中國信託文教基金會推動藝文公益，期盼透過靈活的行銷策略，以影像力發揮影響力，拋磚引玉，攜手更多志同道合的夥伴同行。有你，有我，改變就會發生。」

(中時 )