美國國務卿蓬佩奧9日做出重大宣示，決定取消美國對台關係中，美方所有的交流限制。不過，資深媒體人黃暐瀚認為，蓬佩奧這些話不是要說給台灣聽的，而是對將上任的拜登政府意有所指，而這也是為何蔡總統既不能「不接招」，也不能「真的接招」的主要原因，他更直言此事對蔡總統來說有如燙手山芋，並呼籲國民黨不要去搶。

黃暐瀚今(11日)在臉書上表示，龐佩奧宣布取消「美台交往限制」，講白一點，就是不再遷就中國大陸，開放台灣與美方的「官方關係」，往後蔡總統、賴副總統、蘇院長、國防部長、外交部長，都可以直接訪問美國，而此舉也招致大陸方面猛烈砲轟。

不過，對台灣而言，卻是五味雜陳，而黃暐瀚也發現，蔡總統倒是相對沈穩低調，感謝川普政府對台灣的支持，但也不會因此冒進，即儘管蓬佩奧說美台「無限制」，蔡總統也暫無計劃，出訪美國（意指華府）。

黃暐瀚分析，蓬佩奧這話，並不是說給台灣聽的，因為再過十天不到，他就要卸任，川規是否拜隨？外界都不敢說，而這也是蔡總統既不能「不接招」，也不能「真的接招」的主要原因。

黃暐瀚認為，若此刻歡喜說謝謝，準備去華府，等1月20日拜登就任之後，恢復「一中政策」，拒絕總統訪美，那豈不貽笑大方？但眼看川普拼著卸任之前，硬是要給台灣這份「最後的溫柔」；但不說聲謝謝，也實在說不過去，接也不是，不接也不是，這個燙手山芋，踏踏實實，丟在了蔡總統的手上。但他也感嘆，「別人手上的燙手山芋，國民黨去搶？做啥呢？」

黃暐瀚指出，美方的舉動會升高兩岸緊張關係，也有可能讓台灣「未蒙其利、先受其害」，但這話國民黨只能放在心裡，不能說出口啊！這只是又讓民進黨找到一個又可以痛罵國民黨是「中共同路人」的機會，還把自己搞成「中共的形狀」。

黃偉瀚還強調，萊豬才是國民黨的戰場，外交的敏感，沒執政的在野黨，就不用狗吠火車了，「其實蓬佩奧說這話，本來就是要說給中共跳腳的，國民黨如果也跟著跳腳，那就真的太蠢了」。

最後的瘋狂 搶在卸任前倒數最後十天，美國國務卿龐佩奧宣布，取消「美台交往限制」，講白一點，就是不再遷就中國大陸，開放台灣與美方的「官方關係」，往後蔡總統、賴副總統、蘇院長、國防部長、外交部長，都可以直接訪問美國（華府特區）。 中國大陸外... 由黃暐瀚發佈於 2021年1月10日 星期日

(中時新聞網)