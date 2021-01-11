9日當天就算是網路正常順暢的狀況下，在NETFLIX的APP中測速，仍僅有0.262Mbps的狀況。（翻攝使用畫面）

在用戶帳戶中可作手動調整至最高畫質。（翻攝NETFLIX官網）

用戶可嘗試手動調整至最高畫質，最快會在8小時內生效，即有機會回到正常畫質。（翻攝NETFLIX官網）

中華電信在9日發生APG海纜障礙，同時也有公告影響了HiNet客戶連線美國、日本、中國、香港與新加坡部份網站之連線品質，而網友在PTT上也反映網路受到影響，在打電動時一直卡頓，笑說「又是鯊魚在搞鬼」，而最大影響的相信就是NETFLIX用戶，因為APG國際海纜障礙問題，讓需連線至國外的網站都有延遲，導致不少NETFLIX使用者都怨聲載道，不僅不能看4K影片，有部分用戶更是只一直轉圈。

而NETFLIX的卡頓狀況，的確也從9日的APG海纜障礙發生後開始，使用者就算是高級用戶，下載轉圈許久也無法看到4K影片，而記者也同在9日當天遇到同樣的問題，就算是網路正常順暢的狀況下，在NETFLIX的APP中測速，仍僅有0.262Mbps的狀況，當天就曾詢問NETFLIX客服，其建議用戶可先手動調整至最高畫質，最快會在8小時內生效，而的確在相約時間後，記者的NETFLIX APP也回復到正常狀態，使用者不妨嘗試此方法。

至於在PTT上也有不少網友反映，像遊戲玩家就受到APG海纜障礙影響，不僅測速時ping值直升，反映網路卡頓以外，剛好加上地震時，ping值也瞬間飆高，除了遊戲玩家以外，就連一般網路使用者都受到影響，像開Apple Music、Twitter等國外的APP或網站，都出現連線緩慢或卡頓的狀況，讓不少網友都繼續笑說是「鯊魚咬電纜」，或是提到「都是非法拖網漁船搞的」說法，也再次反映出，網路娛樂已經變成了現代人的生活重心，少了網路生活的確造成了不少影響。

(中時 )