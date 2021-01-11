文化部推行藝FUN券振興藝文消費，其中以APP形式使用的數位券，於去年最後一天屆滿使用期限，但民眾多會在花費後，快速刪掉APP，令多位立委曾於質詢時大呼可惜，呼籲文化部應延續APP效益。文化部宣布，未來藝FUN券APP將升級，成為藝文專屬整合服務平台，今（11）日起開放民眾成為藝FUN會員。

立委黃國書曾指出，藝FUN券成本，包含四大超商無障礙網頁建置、紙本列印、行銷推廣及專業人力等，共花1千776多萬元，希望能將支出成本做最有效的運用，「APP平台很多人使用後，就把APP刪掉，太可惜。若平台結束，沒再次利用，成本支出有點浪費。」

文化部表示，藝FUN券APP後續將升級為藝文專屬整合服務平台—「藝FUN券 NEXT」，曾註冊數位藝FUN券的民眾，只要於1月11至31日間登入APP勾選同意，即可直接成為藝FUN會員，獲得專屬會員各項活動及優惠訊息。

文化部指出，數位藝FUN券APP提供手機領券、付款，以及享有電子地圖等功能，因使用便利性及藝文店家場域的多元性，獲得民眾熱烈迴響。文化部規劃持續營運APP，繼續提供多元藝文活動、店家訊息、電子地圖。此外，未來也將規劃結合活動報名、線上購票付費等多元服務。

數位藝FUN券發行規模為12億元，發行份數逾210萬份，至使用期滿，累計領券人數近208萬人，使用金額達11億7,227萬1,200元，使用率超過9成7。民眾使用最多的類型依序為書店及出版業逾6.7億元、電影院逾3億元、表演藝術產業近1億元。紙本券使用期限則至今年2月28日。

(中時 )