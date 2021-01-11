一名女網友心有餘悸在網路發文表示，她與同事常去一間便當店吃飯，因而認識一名覺得貼心的男店員，後來發現該名男子在撿她掉在桌上的頭髮，不久她就出現恍神、做惡夢情況，甚至腦袋不斷浮現他的身影，經向師父求助，才知自己被下了降頭。

這名女網友網路論壇Dcard表示，被下了降頭後，開始變得很累、提不起勁，睡著後也不斷地夢到該男子，彷彿有一個聲音在告訴她「跟他在一起會很幸福、很快樂」，清醒後只要腦中浮現他的畫面，下秒就會收到他的訊息。

由於恍神的時間越來越長，常常被人在火車或捷運月台拉住，清醒後才知道剛剛自己無意識亂衝，嚇得她趕緊跑找「師父」求助。師父看到女網友就要她眼球往下看，結果眼球上方有條明顯的黑線，師父驚呼說：「泰國降頭」，而且飯菜、頭髮中都有下。

女網友表示，師父告訴她「這種情降如果最後2人沒在一起，被下降頭的人會死，就像她恍神出現在月台一樣，死了之後，下降頭的人會偷骨灰帶在身邊，這樣就能永遠在一起。

此文引起網友討論，有人質疑是創作文，但女網友回應「絕非創作文，我差點葛屁，沒必要創作」。這種無法以科學解釋的現象，也有人認為寧可信其有，呼籲大家沒事千萬不要去碰觸。

(中時新聞網)